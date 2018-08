15 Maio 2018 às 09:52 Facebook

Harry e Meghan Markle casam no próximo fim de semana e nas lojas inglesas há de tudo um pouco para quem quer levar uma recordação do evento para casa. Bonecos de borracha, cervejas e até compotas. As montras estão carregadas de "souvenirs" extravagantes.