De refugiado a jogador profissional de basquetebol: A história de Christ Wamba

06 Outubro 2018 às 19:37 Facebook

Twitter

Tinha apenas 15 anos quando fugiu do conflito armado na República do Congo. Levava consigo nada mais do que uma bola de basquetebol e algumas roupas. Foi em 2015 que fez caminho até ao Norte da África subsariana para depois atravessar o Mar Egeu, entre a Turquia e a Grécia. E foi nesse momento que Christ Wamba deixou a sua "melhor amiga".

Mas não demorou muito tempo até que o congolês voltasse a ter uma bola de basquetebol nas mãos. Durante o resgate de um grupo de refugiados na ilha de Lesbos, na Grécia, em março de 2016, Christ cruzou-se com Alkis Konstantinidis, um fotojornalista grego que voltou a encontrar este ano, durante um treino do clube profissional de basquetebol em que joga.

Hoje com 18 anos, Christ Wamba faz do basquetebol a sua vida, num dos maiores clubes da Grécia, o Aris Basketball Club. Vai encestando nos grandes pavilhões da Europa, enquanto aguarda pela resposta ao seu pedido de asilo.