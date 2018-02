Descoberto túmulo com quatro mil anos perto das pirâmides de Gizé

04 Fevereiro 2018 às 00:01 Facebook

Twitter

Uma equipa de arqueólogos descobriu um túmulo com cerca de 4400 anos, perto das pirâmides de Gizé, no Egito. A estrutura terá sido feita para sepultar uma alta figura do Império Antigo.

A descoberta milenar foi divulgada, este sábado, pelo Ministério das Antiguidades, e, de acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), a sepultura pertencerá a uma mulher, de nome Hetped, que tinha estreitas ligações ao palácio real. Nas paredes do túmulo, várias pinturas retratam Hetpet em cenas de pesca e caça.

Segundo a AP, o túmulo está localizado na parte ocidental da Necrópole de Gizé, onde se encontram as Grandes Pirâmides, a Grande Esfinge e outras ruínas, e onde estão sepultados os altos funcionários da antiga dinastia egípcia.

O Governo do Egito espera agora que a descoberta venha estimular o turismo do país.