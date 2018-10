"É como se tivesse explodido uma bomba". Imagens aéreas da passagem do furacão

13 Outubro 2018 às 12:35 Facebook

Twitter

O furacão Michael atingiu a costa do estado da Florida, com os ventos a atingirem os 250 quilómetros por hora. A cidade de Mexico Beach, uma zona balnear, foi "devastada", como mostram as imagens aéreas captadas por um drone. "É como se tivesse explodido uma bomba", disse o Governador.