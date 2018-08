Este é o resort que está a nascer na Coreia do Norte

25 Maio 2018 às 23:31 Facebook

Kim Jong-un visitou a região norte-coreana de Wonsan Kalma, onde as autoridades do país estão a construir um resort turístico. Milhares de militares e civis trabalham nas obras, que estão programadas para terminarem a 27 de julho, o "Dia da Vitória", que se refere ao conflito com a Coreia do Sul.

Segundo informações da imprensa internacional divulgadas no início deste ano, o resort e o aeroporto internacional em Wonsan-Kalma fazem parte de um plano norte-coreano para arrecadar mais receitas com a promoção do turismo no país.