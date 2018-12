Estrasburgo acorda com buscas por atacante em fuga

12 Dezembro 2018 às 08:12 Facebook

O ataque numa rua perto do Mercado de Natal de Estrasburgo, na terça-feira à noite, provocou pelo menos três mortos e 12 feridos, seis dos quais em estado crítico. Um dispositivo de 350 elementos das forças policiais foi mobilizado para encontrar o autor do ataque.

O Governo francês elevou o nível de alerta no país para "emergência por atentado", com um reforço de controlo nas fronteiras, aumento de segurança nos mercados de Natal e mobilização de meios envolvidos no dispositivo antiterrorismo.

