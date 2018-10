Estudantes enfrentam polícias: A luta contra a reforma educacional na Grécia

30 Outubro 2018 às 19:54 Facebook

Twitter

Jovens estudantes entraram em confronto com a polícia no centro de Atenas, na praça Syntagma, junto ao parlamento grego, na segunda-feira, em protesto contra a reforma educacional.

Os manifestantes atiraram pedras, garrafas em chamas e outros objetos contra a polícia, que ripostou com gás lacrimogéneo.

Os confrontos ocorreram durante uma marcha de estudantes para o parlamento, em protesto contra um projeto de lei que altera os requisitos de admissão da universidade.

As reformas anunciadas pelo ministério da educação incluem mudanças curriculares no último ano do ensino secundário e alterações aos exames de admissão à universidade.

Alunos do ensino secundário dizem que as mudanças aumentam a carga de exames e criam um sistema que não estimula o pensamento crítico.