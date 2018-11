27 Novembro 2018 às 08:55 Facebook

Mais de um ano depois da perda de poder do autoproclamado Estado Islâmico na cidade síria de Raqqa, muitas das escolas da região estão em ruínas e os espaços de recreio completamente destruídos. Mas a vontade de aprender persiste. O jornalista Aboud Hamam, da agência Reuters, esteve no antigo bastião do califado em novembro e testemunhou a luta diária por uma educação.