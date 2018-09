03 Setembro 2018 às 08:01 Facebook

Um incêndio de grandes proporções destruiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro, no domingo. Edifício criado por D. João VI e que completa 200 anos este ano corre risco de ruir.

"O arquivo histórico do museu, de 200 anos de história do país, foi totalmente destruído", disse o vice-diretor do museu, Luiz Fernando Dias Duarte.

Os tesouros perdidos do Museu Nacional do Rio de Janeiro