O fotógrafo libanês Eli Rezkallah, de 31 anos, recriou uma série de anúncios publicitários das décadas de 40, 50 e 60, com mensagens consideradas sexistas, invertendo, na nova versão, os papéis do homem e da mulher. As campanhas de promoção de marcas como a Hoover (eletrodomésticos) e a Van Heusen (de roupa) representavam o sexo feminino como fraco e subserviente e o masculino como dominador e inteligente.