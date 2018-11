As imagens dos violentos confrontos em que pintam Paris de negro

24 Novembro 2018 às 21:47 Facebook

Twitter

Os protestos violentos, este sábado, em vários locais de França, levaram a130 detenções, das quais 42 em Paris. Por toda a cidade, há imagens de chamas e muito fumo, que cobrem os principais pontos turísticos da cidade.

Nos Campos Elísios, em Paris, a polícia tentou controlar os manifestantes através do lançamento de granadas de gás lacrimogéneo, com canhões de água e perímetros de segurança. Os manifestantes criaram barreiras, com pneus e barreiras de madeira, para travar as investidas das forças policiais.

Oito pessoas ficaram feridas, incluindo dois polícias, e 35 foram interpeladas, nos protestos dos designados "coletes amarelos".

Os "coletes amarelos" são um movimento cívico à margem de partidos e sindicatos, criado nas redes sociais e alimentado pelo descontentamento da classe média-baixa.

Surgiu inicialmente como protesto contra o aumento dos combustíveis, mas foi alargando o descontentamento em relação a várias medidas do Presidente francês, Emmanuel Macron.