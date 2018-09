18 Setembro 2018 às 09:25 Facebook

Twitter

Mais de 30 pessoas morreram desde que o furacão Florence atingiu terra, na sexta-feira, no sudeste dos Estados Unidos. A situação mais crítica regista-se nos Estados do Carolina do Norte e do Sul. Além das vítimas mortais, centenas de milhares de pessoas tiveram de ser retiradas de suas casas à força. Mas não esqueceram os companheiros de quatro patas.