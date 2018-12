Gás lacrimogéneo e armas: A violência dos "coletes amarelos" em Paris

01 Dezembro 2018 às 11:00 Facebook

Milhares de manifestantes dos "coletes amarelos" provocaram este sábado vários incidentes nos Campos Elísios, em Paris, onde estão reunidos para o terceiro dia de ação nacional, relataram os jornalistas da agência de notícias francesa AFP.

Por volta das 9 horas locais (8 horas em Portugal continental), os manifestantes tentaram forçar um posto de controlo na praça da Estrela, provocando uma resposta da polícia, que usou gás lacrimogéneo.

Desde as 6 horas locais (5 horas em Portugal continental), a avenida parisiense está fechada ao tráfego e sujeita a uma vigilância policial apertada para evitar grandes aglomerações de pessoas.

Duas pessoas foram presas por transportar armas proibidas, segundo uma fonte policial.

Depois de serem dispersos da praça do Arco do Triunfo, que ainda estava aberta ao tráfego, os manifestantes, alguns encapuzados e mascarados, recuaram para as avenidas adjacentes, disse um jornalista da AFP.

Numa delas, a avenida Mac-Mahon, latões de lixo foram derrubados e incendiados, provocando um pequeno incêndio no meio da estrada.

O movimento de "coletes amarelos" nasceu espontaneamente num sinal de protesto contra a taxação de combustíveis em França.

As ações de contestação estão a causar grande embaraço ao Governo francês, tendo corrido mundo as imagens de confrontos entre manifestantes vestindo coletes amarelos e a polícia, no passado sábado, na emblemática avenida dos Campos Elísios.