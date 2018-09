16 Setembro 2018 às 15:12 Facebook

Uma foto incrível, uma "selfie" arrojada, trabalho ou um compromisso inadiável. Por razões impossíveis de aferir à distância, há sempre alguém a enfrentar a fúria do vento e as cargas de água para enfrentar o super-tufão que está a varrer a Ásia, por muito que as ordens sejam para ficar em casa.