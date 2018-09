Há um furacão pior que o Florence de que pouco se fala e que já fez vítimas

15 Setembro 2018 às 11:49 Facebook

O furacão Florence já causou estragos na costa Leste dos EUA. Também está na ordem do dia a tempestade tropical Helene, que ameaça os Açores, mas na Ásia há um tufão (o nome que se dá aos furacões no noroeste do Pacífico) mais perigoso. O Mangkhut já causou pelo menos três mortos e deixa milhões de pessoas em risco e Macau em alerta.

O Florence tocou terra, na Carolina do Norte, nos EUA, com rajadas de vento de 144 km/h e acompanhado de chuvas torrenciais. O Mangkhut desceu para categoria equivalente a quatro ao chegar às Filipinas, mas faz-se sentir com ventos acima dos 200 km/h e rajadas na ordem dos 300.