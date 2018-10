Há um jardim zoológico em que todos os animais fazem raio X

19 Outubro 2018 às 16:29 Facebook

A radiologia digital provou ser uma ferramenta de diagnóstico útil, que ajuda a oferecer melhores cuidados de saúde. No jardim zoológico do Oregon, EUA, todos os animais têm direito à realização de exames de rotina sendo que, em alguns casos, estes incluem raios X, graças a equipamentos de última geração financiados por um hospital local.

Segundo o Zoo do Oregon, a radiologia digital permite que a equipa veterinária obtenha resultados de forma mais rápida e ajuste as imagens depois de as receber, o que minimiza a anestesia - que significa menor risco para os animais - e o tempo de exame.