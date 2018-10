25 Outubro 2018 às 17:03 Facebook

O francês Alain Robert, conhecido por "Homem-Aranha", escalou, esta quinta-feira, um dos edifícios mais altos de Londres, a Torre Heron, com mais de 200 metros de altura. Sem qualquer material de segurança, conseguiu chegar ao topo do edifício que, ainda assim, não se compara ao Burj Khalifa, no Dubai, que também escalou.