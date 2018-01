26 Janeiro 2018 às 19:21 Facebook



O turco Sultan Kosen, considerado o homem mais alto do mundo, com 243 centímetros, e a indiana Jyoti Amge, a mulher mais baixa do mundo, com 62,8 centímetros, encontraram-se no Egito, para ajudar a promover o turismo no país. Os dois foram fotografados junto às pirâmides de Gizé.