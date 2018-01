Iguanas estão a cair das árvores com o frio na Florida

06 Janeiro 2018 às 18:50 Facebook

O frio anormal que se faz sentir, por estes dias, na Florida, EUA, está a fazer com iguanas fiquem imóveis e caiam das árvores. Com temperaturas abaixo dos 4º Celsius, os animais ficam imóveis e com a circulação sanguínea quase parada.

Nas redes sociais, vários utilizadores divulgaram imagens dos répteis imóveis que têm sido encontrados na região atingida por temperaturas que chegam aos -10º Celsius.

Responsáveis pelas vidas selvagem nos EUA estão também a prestar auxílio a tartarugas, que habitam nas normalmente quentes águas da Florida.