02 Maio 2018 às 15:31 Facebook

Twitter

Foram retomadas as buscas para encontrar uma bebé de dois anos, de nacionalidade britânica, desaparecida em 1981, num supermercado alemão, depois de a investigação ter sido reaberta em 2012, com base em novos elementos. Autoridades alemãs e britânicas estiveram, esta quarta-feira, a bater a zona junto à Benteler Arena, na cidade de Paderborn, dois dias depois de terem feito escavações infrutíferas junto à margem do rio Alme.