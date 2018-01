Imagens inéditas mostram arsenal do maior massacre dos últimos anos nos EUA

20 Janeiro 2018 às 23:03 Facebook

A polícia de Las Vegas, nos EUA, revelou imagens inéditas do quarto a partir de onde Stephen Paddock matou 58 pessoas a tiro, durante um concerto em frente ao hotel Mandalay Bay, em outubro de 2017.

Os investigadores encontraram 23 espingardas semiautomáticas e uma pistola de mão na suite do hotel, sendo que várias tinham o adaptador "bump sotck", que permite disparos mais rápidos.

Paddock disparou mais de 1100 balas, principalmente a partir de duas janelas do 32.º andar do hotel, em direção a uma multidão de 22 mil pessoas. Nas imagens do quarto, é possível ver os estragos causados pelo suspeito, mas também pela intervenção policial que o travou.

No quarto, existia também centenas de imagens de pornografia de menores num computador, notas escritas à mão e equipamento de mergulho.