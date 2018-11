Já neva em Nova Iorque: há caos no trânsito e escolas fechadas

16 Novembro 2018 às 11:32 Facebook

Twitter

Nova Iorque, nos Estados Unidos, assistiu ao primeiro nevão da época na noite de quinta-feira. Especialistas preveem inverno com mais neve que o normal na costa Este do país.

O primeiro nevão da época chegou a Nova Iorque depois de ter causado pelo menos sete mortos ao atravessar o país, acumulando até 20 centímetros de neve em vários locais.

A neve e o vento fizeram cair vários ramos de árvores na cidade de Nova Iorque, com a polícia a pedir à população para ficar em casa e evitar conduzir, devido ao caos no trânsito. Um acidente com vários veículos na ponte George Washington e o encerramento da ponte de Bayonne aumentaram ainda mais o pesadelo para os condutores.

As autoridades apelaram mesmo para que as pessoas não se dirigissem ao terminal de autocarros de Port Authority - usado para a ligação a Nova Jérsia - por estar sobrelotado. A ligação por comboio e "ferry" eram as alternativas apontadas.

Em Nova Jérsia, o antigo governador Chris Christie indicou na rede social Twitter que demorou cinco horas e 40 minutos a fazer o percurso de 41 quilómetros entre Piscataway e Mendham, que normalmente demora cerca de 40 minutos.

Há sete mortos relacionados com esta tempestade: 2 no Mississipi, 3 no Arkansas, 1 no Ohio e um em Indiana.