Kalashnikov apresenta carro com design "retro" para competir com a Tesla

24 Agosto 2018 às 16:39 Facebook

Twitter

Inspirado por um carro soviético dos anos 70, o CV-1 é a aposta do fabricante de armas Kalashnikov para combater a marca norte-americana de veículos elétricos Tesla, numa tentativa de expansão do âmbito comercial da empresa.

Ainda em fase de protótipo, o CV-1 é capaz, segundo a empresa, de viajar 350 quilómetros com uma carga de energia, sem que se conheçam especificações técnicas do carro. "Esta tecnologia vai permitir-nos ficar em linha com os fabricantes mundiais de carros elétricos, como a Tesla, e competir com eles", disse um porta-voz da empresa.

Nas redes sociais, o design do veículo está a ser alvo de críticas.