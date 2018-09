Kim Jong-un já chegou a Singapura, dois dias antes de encontro histórico

10 Junho 2018 às 09:14 Facebook

Twitter

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, chegou este domingo a Singapura, dois dias antes do encontro com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após três meses de preparativos marcados por avanços e recuos.

De acordo com a imprensa local, Kim Jong-un aterrou hoje no aeroporto de Changi, Singapura, pouco depois das 15:00 locais (08:00 de Lisboa).

O aeroporto, tal como toda a cidade de Singapura, está rodeado de medidas de segurança.

A organização do encontro entre Trump e Kim Jong-un foi uma corrida contra o tempo - com uma frenética atividade diplomática em Washington, Singapura, Pyongyang e na fronteira entre as duas Coreias -, em que houve anúncios, ameaças, cancelamentos e retratações surpreendentes.