Lava do Vulcão de Fogo na Guatemala atinge os 700 graus

Pelo menos 25 pessoas morreram e 20 ficaram feridas na sequência da erupção do Vulcão de Fogo, na Guatemala, no domingo, segundo o mais recente balanço da Proteção Civil.

A erupção, que se iniciou no domingo, é a mais forte dos últimos anos e está a provocar espessas colunas de cinzas que sobem até cerca de 10 mil metros de altura e caem num raio alargado, chegando mesmo à Cidade da Guatemala.

De acordo com as autoridades, 3100 pessoas das comunidades próximas já foram retiradas das habitações devido à queda das cinzas, que começaram a afetar uma área populacional com cerca de 1,7 milhões de pessoas.

Segundo o diretor do Instituto de Sismologia e Vulcanologia do país, Eddy Sanchez, as torrentes de lava atingiram temperaturas de cerca de 700 graus Celsius.

O vulcão, de 3763 metros de altura, situa-se nas regiões de El Rodeo, Escuintla, Chimaltenango e Sacatepéquez, a 50 quilómetros a oeste da capital de Guatemala, zonas que são, por isso, as mais afetadas.