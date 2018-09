13 Setembro 2018 às 09:56 Facebook

A artista Rihanna apresentou, na quarta-feira, as suas propostas de lingerie Savage X Fenty, em Nova Iorque. Um evento que foi transmitido em direto no YouTube e que se caracterizou pela irreverência e pelos momentos de dança. Pelo palco passaram modelos plus-size e até uma modelo grávida, para celebrar a diversidade do corpo da mulher.