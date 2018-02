Maior tempestade de neve do século espalha o caos em Moscovo

05 Fevereiro 2018 às 15:56 Facebook

Em apenas 24 horas caíram 43 centímetros de neve em Moscovo. Mais de metade do que costuma cair durante um mês. O mau tempo provocou a queda de mais de duas mil árvores, uma das quais matou uma pessoa, deixando feridas outras cinco.

Trata-se da maior tempestade de neve alguma vez registada na capital russa, de acordo com as agências meteorológicas do país. "Esta nevada trouxe o maior número de precipitações de toda a história. O máximo anterior era de 1957", informam os serviços meteorológicos.

Já foram mobilizados mais de 70 mil agentes que tentam limpar a neve das entradas de Moscovo, onde os automobilistas não podem ultrapassar os 40 quilómetros por hora. O aeroporto moscovita foi obrigado a cancelar dezenas de voos e centenas deles foram afetados.