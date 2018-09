Mais de um milhão de pessoas já fugiu do "colossal" furacão Florence

11 Setembro 2018 às 21:53 Facebook

Twitter

A costa leste do EUA prepara-se para a chegada, nos próximos dias, do Florence, que já obrigou à retirada de mais de um milhão de pessoas de casa, e que pode ser um dos furacões mais destruidores das últimas décadas na costa atlântica dos Estados Unidos.

O furacão deve passar hoje e quarta-feira entre as Bahamas e as Bermudas e chegar na quinta-feira à costa norte-americana.

O tamanho do Florence "é colossal", afirmou o diretor do centro nacional de furacões norte-americano (NHC), Ken Graham. Os estados da Virgínia, Carolina do Norte e Carolina do Sul são os mais ameaçados pelo Florence, que se mantém na categoria 4 na escala de Saffir-Simpson, composta por cinco níveis, com ventos até 220 Km/h. A capital, Washington DC, também está em alerta.

O estado de emergência foi declarado nestes três estados, medida que permite desbloquear fundos federais.

No Atlântico formaram-se já também o furacão Helene, de categoria 2 e ventos até 175 Km/h, e a tempestade tropical Isaac, com ventos de 110 Km/h.