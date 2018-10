Melania faz safari no Quénia e usa chapéu polémico

06 Outubro 2018 às 15:48 Facebook

Na sua primeira viagem internacional como primeira-dama, em África, Melania Trump fez um safari no Quénia, mas o chapéu que usou gerou polémica.

Melania Trump, mulher do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciou no dia 2, no Gana, a sua primeira viagem internacional como primeira-dama, numa deslocação que inclui também o Quénia, o Egito e o Malaui.

Na sexta-feira, no Quénia, Melania fez um safari no Parque Nacional de Nairobi e esteve bem perto de diversos animais selvagens, como zebras e girafas. Mas o chapéu que usou gerou polémica. Trata-se de um chapéu Salacot (um tradicional chapéu de abas largas), apontado como símbolo da supremacia branca dos colonizadores em África.

Antes do safari, a mulher do presidente dos Estados Unidos visitou um orfanato de elefantes e um orfanato infantil local.

Já este sábado, Melania esteve no Egito e visitou as Pirâmides de Gizé, no Cairo, onde posou elegante vestindo um conjunto de calças largas e blazer.