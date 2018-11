Migrantes de um lado, militares do outro: a chegada sofrida à fronteira com os EUA

15 Novembro 2018 às 22:07 Facebook

Mais de 1500 migrantes da caravana proveniente de países da América Central chegaram esta quinta-feira à cidade mexicana de Tijuana, na fronteira com os Estados Unidos.

Segundo relatos de um jornalista da agência France Presse (AFP), destacado no local, 22 autocarros com migrantes chegaram esta manhã a Tijuana, no Estado mexicano da Baixa Califórnia.

Estes migrantes, provenientes de países da América Central como Honduras, El Salvador ou Guatemala, juntam-se às outras cerca de 800 pessoas que chegaram à cidade mexicana, integradas em pequenos grupos, desde domingo passado.

"Sinto-me melhor, cansada, mas melhor. Passou um mês desde que comecei este percurso com as minhas filhas de 7, 11, 13 e 15 anos", contou Miriam, mãe de 32 anos natural das Honduras, quando descia de um dos vários autocarros que deixavam os migrantes junto a uma portagem perto de Tijuana.

À cidade fronteiriça mexicana, devem chegar ainda hoje mais autocarros com mais de três mil migrantes a bordo, segundo as agências internacionais. Todas estas pessoas integram a caravana apelidada a nível internacional como a "Marcha dos Migrantes". Fugir da miséria, da violência de grupos criminosos organizados e alcançar o sonho americano são as principais motivações de quem está decidido a pôr pé nos Estados Unidos, apesar das ameaças de Donald Trump, que destacou cerca de 4800 militares para a fronteira do país.

No posto fronteiriço de San Diego, que faz fronteira com Tijuana, as autoridades norte-americanas decidiram limitar, nos últimos dias, as vias de acesso para os automóveis e instalaram barreiras de cimento e arame farpado. Pelo menos oito migrantes que tentaram cruzar uma barreira metálica foram rapidamente detidos por agentes da guarda fronteiriça dos Estados Unidos, constatou o jornalista da AFP no local.

Segundo as Nações Unidas, a caravana integra vários milhares de migrantes. Na quarta-feira, o Instituto Nacional de Migrações das Honduras informou que mais de sete mil hondurenhos que abandonaram a caravana de migrantes em direção aos Estados Unidos já tinham regressado ao país de forma voluntária.