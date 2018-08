Milhares de aviões de papel em protesto pela liberdade da Net na Rússia

Ana Regina Ramos 30 Abril 2018 às 20:18 Facebook

Na Rússia, após o bloqueio da aplicação Telegram, milhares de pessoas saíram às ruas em protesto contra a decisão.

Aviões de papel por todo o lado, uns maiores, outros menores; uns azuis, outros brancos. À primeira vista pode parecer um conjunto de amantes de origami em forma de avião, daqueles que se faziam na escola. Mas a realidade é que mostram o descontentamento de cerca de 12 mil russos que, esta segunda-feira, se manifestaram em Moscovo contra a proibição de uma aplicação de mensagens encriptadas, chamada Telegram - cujo logótipo é exatamente um avião de papel azul claro.

A partir de 16 de abril, a agência reguladora das telecomunicações russas começou a bloquear a aplicação criada pelo empresário russo Pavel Durov e que conta com mais de 200 mil utilizadores em todo o mundo, sendo considerado o nono serviço de mensagens em dispositivos móveis mais utilizado. Em causa está o facto de a empresa se ter recusado a cumprir uma ordem do tribunal que decretava a entrega das chaves de criptografia ao Governo, alegando que não consegue fornecê-las, mesmo que quisesse, uma vez que são geradas localmente no dispositivo dos utilizadores.

As autoridades federais russas de segurança alegaram que precisavam de aceder a esses dados para poderem realizar o seu trabalho.

O fundador da aplicação foi acusado de "resistência digital" e, prometeu, entretanto, financiar alguém que consiga dar a volta ao bloqueio através do desenvolvimento de redes de computadores que permitem ligações privadas, como proxies e VPN's.

Além do Telegram, vários sites foram também bloqueados pelo estado durante este processo. "O regime de Putin declarou guerra à Internet e a uma sociedade livre, então, nós estamos aqui em apoio ao Telegram", disse uma manifestante à agência de notícias Reuters.

No Irão, a aplicação foi igualmente bloqueada, de modo a proteger a segurança nacional, segundo reportou, esta segunda-feira, a televisão estatal iraniana.