Num evento aberto a mulheres que tenham sido afetadas pelo cancro, 2505 pessoas mergulharam sem roupa no mar, em Co Wicklow, Irlanda, este sábado. O evento, que angaria fundos para uma organização de combate ao cancro infantil, entrou para o Livro dos Recordes do Guinness.