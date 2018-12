03 Dezembro 2018 às 15:58 Facebook

Filipa Barroso representa Portugal no concurso Miss Universo, cuja final vai decorrer em Banguecoque, a 17 de dezembro. Esta segunda-feira, as representantes das 95 nações presentes visitaram o Templo do Amanhecer depois de uma manhã passada com crianças com necessidades especiais. EPA/RUNGROJ YONGRIT