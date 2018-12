Miss Universo 2018: desfile em desfile até ao título final

13 Dezembro 2018 às 15:27 Facebook

Decorreu, esta quinta-feira, a fase preliminar do concurso Miss Universo 2018, em Banguecoque, Tailândia. A final da 67.ª edição do evento mundial vai acontecer na próxima segunda-feira, 17 de dezembro, e contará com representantes de 94 países.