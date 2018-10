24 Outubro 2018 às 15:15 Facebook

Cavalos? Não, obrigado. Na cidade tailandesa de Chon Buri, os jóqueis montam búfalos. Percorra a fotogaleria e veja as imagens do evento que decorre uma vez por ano na região, para marcar o fim das monções e o início da época de colheita do arroz, numa tradição que remonta a mais de 140 anos