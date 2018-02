Mulher dá à luz em corredor de hospital e fotógrafa capta o momento

09 Fevereiro 2018 às 00:23 Facebook

Twitter

A norte-americana Jesica Hogan, mãe de seis crianças, deu à luz o filho mais novo no corredor do hospital onde estava a ser assistida, em Manhattan, Nova Iorque. O parto foi presenciado por uma fotógrafa contratada para registar o nascimento do bebé, que acabou por captar imagens intensas, em circunstâncias presumivelmente inesperadas.

As imagens do parto, ocorrido em julho do ano passado, foram partilhadas no início deste mês pela fotógrafa, especialista em fotografar nascimentos, bebés e crianças. O caso foi noticiado pela imprensa internacional, depois de a profissional ter partilhado um vídeo onde Jesica conta a história por detrás das fotografias. "Fiz força sem querer e o meu corpo fez o resto. E assim fiquei... mesmo ali no chão do piso das urgências", contou.

Em entrevista ao site "Inside Edition", a mãe de Max disse que passou uma das portas da unidade hospitalar em direção ao quarto, e que "simplesmente aconteceu". "Nem sequer consegui ir buscar uma cadeira de rodas (...) sentia a cabeça do bebé a sair", descreveu.

As cinco filhas de Jesica conheceram o irmão mais novo pouco tempo depois. O momento foi eternizado para sempre e está a recolher muitos comentários positivos nas redes sociais, onde as fotos foram partilhadas.