Mulheres seminuas representam Marianne, símbolo nacional de França

Um grupo de mulheres seminuas protestou este sábado, em Paris, representando Marianne, símbolo nacional de França.

As cinco jovens, com um capuz vermelho e os seios à mostra, enfrentaram em silêncio as forças de segurança nos Campos Elísios, em Paris, um dos locais de protesto dos "coletes amarelos", pelo quinto sábado consecutivo.

O frente-a-frente cumpriu-se durante meia hora e depois as manifestantes abandonaram o local.

Marianne é o símbolo da República Francesa, da mãe pátria e dos seus valores: Liberdade, Igualdade e Fraternidade.