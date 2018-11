05 Novembro 2018 às 14:28 Facebook

É um museu para gente arrojada no palato. Em Malmo, na Suécia, estão reunidas 80 das comidas mais nojentas do Mundo. Tofu e queijo malcheirosos, o famoso hákarl, o tubarão fermentado da Islândia, queijo com larvas da Sardenha ou porquinho-da-Índia assado estão lá para provar, se tiver coragem.