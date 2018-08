17 Maio 2018 às 12:06 Facebook

É um cemitério fora do normal aquele que pode ser encontrado em Uyuni, na Bolívia, América do Sul. Lá descansam locomotoras e vagões do século XIX, já enferrujados, ao longo da antiga linha férrea que ligava Uyuni e Antofagasta, para transporte de prata e estanho. Hoje, é quase um museu ao ar livre.