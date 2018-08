No México, a planta da tequila é produzida com técnicas agrícolas tradicionais

03 Maio 2018 às 15:37 Facebook

A grande procura por tequila transformou a bebida numa indústria multibilionária. Mas, no estado do Jalisco, México, a produção da planta da qual se produz a bebida mantém-se tradicional.

O agave-azul é uma planta semelhante a um abacaxi gigante e é o principal ingrediente do fabrico de tequila. Há gerações que o agave é produzido nos campos agrícolas do estado do Jalisco, México.

Os "jimadores", como são chamados os produtores de agave, ainda usam técnicas agrícolas tradicionais, como por exemplo, uma ferramenta chamada "coa", com a qual cortam as folhas da planta. A maior parte da colheita é feita com recurso a mulas.

De acordo com a Reuters, cada planta requer sete a oito anos para amadurecer, mas a crescente demanda por tequila tem pressionado os produtores a usar plantas mais novas, o que tem piorado a qualidade da bebida alcoólica.

Quase 18 milhões de agaves azuis foram plantados em 2011 para a colheita deste ano. Este número encontra-se muito abaixo da procura estimada em 42 milhões. A escassez é provável até 2021, até que as melhores estratégias de plantação sejam eficazes.