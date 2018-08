Novo carro de Putin já tem versão civil

29 Agosto 2018 às 16:11 Facebook

O primeiro cliente e coordenador do desenvolvimento do projeto foi Putin, mas agora a Aurus - uma nova marca russa de automóveis - apresentou ao público, no Salão Automóvel de Moscovo, as versões civis do carro oficial do Kremlin.

Vladimir Putin considerou que a Rússia deveria construir os seus próprios carros presidenciais, à imagem do que acontece com o carro do presidente norte-americano, e coube ao Instituto Central Russo de Investigação e Engenharia Automóvel desenvolver, sob sua orientação, a nova marca Aurus, que divulga agora o modelo Senat (em versões curta ou limusine, como a utilizada pelo presidente russo).

Com uma caixa de nove velocidades, o Senat tem um motor híbrido 4.4 litros V8 - desenvolvido em parceria com a Porsche - com 590 cavalos de potência, mas pode ser entregue com um 6.6 V12 com 848 cavalos de potência. A marca russa quer concorrer com carros de marcas como a Bentley ou Rolls Royce, pelo que o interior é opulento e construído a pensar nos ocupantes do banco traseiro, onde os passageiros terão acesso a copos de cristal, frigorífico, acabamento em pele e bancos reclináveis. Comparando com o carro de Vladimiri Putin, fica a faltar a proteção blindada.