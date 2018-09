07 Junho 2018 às 09:44 Facebook

Twitter

Uma combinação de imagens de satélite, com o "antes" e o "depois" da erupção do Vulcão do Fogo, na Guatemala, mostra a extensão da destruição. Centenas de casas desapareceram, estradas derretidas e fábricas cobertas de lava e cinzas vulcânicas.