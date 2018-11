13 Novembro 2018 às 19:55 Facebook

É conhecido como "Avô dos Pokémon" e não é por acaso. Aos 70 anos, Chen San-yuan sai à rua com uma bicicleta e 15 telemóveis para caçar todas as criaturas do jogo "Pokémon Go", na cidade Nova Taipé, em Taiwan.

Além dos telemóveis, leva ainda no cesto da bicicleta várias "powerbanks" (carregadores portáteis), para não perder a bateria dos dispositivos.