Flores, velas, comida. Ou só lágrimas. As práticas e costumes variam com a cultura mas há um denominador comum: a saudade de quem já cá não está. Percorra a fotogaleria e veja as imagens da celebração do Dia de todos os santos, na quinta-feira, em Portugal e no mundo.