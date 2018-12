03 Dezembro 2018 às 11:59 Facebook

Twitter

As operações de limpeza do Arco do Triunfo, em Paris, começaram pela manhã, mas vai ser difícil apagar da memória as imagens da destruição e vandalismo que marcaram a manifestação dos "coletes amarelos" na capital francesa: lojas atacadas, carros carbonizados e até uma estátua partida.