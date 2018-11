18 Novembro 2018 às 16:51 Facebook

O artista contemporâneo chinês Cai Guo-Qiang é o criador do espetáculo de fogo-de-artifício exibido este domingo em Florença, intitulado "A cidade das flores no céu" e inspirado na obra renascentista do pintor italiano Botticelli "A primavera". Foram cerca de dez minutos e 50 mil foguetes, com o pôr do sol como pano de fundo.