O luxuoso avião (melhor que o Air Force One) que o México pôs à venda

04 Dezembro 2018 às 19:15 Facebook

Twitter

O grande e luxuoso avião Boeing 787-8 Dreamliner usado para transportar o antigo presidente do México, Enrique Peña Nieto, está prestes a voar para bem longe, agora que Andrés López Obrador tomou posse. O fim dos ostensivos voos presidenciais são uma das primeiras medidas do novo presidente, que considerou a aeronave um oponente símbolo de excesso, decidindo assim colocá-la à venda.

López Obrador abriu as portas do Dreamliner à imprensa, no fim de semana. O avião, que custou mais de 200 milhões de euros, é mais luxuoso que o Air Force One, que transporta os sucessivos presidentes norte-americanos ao redor do mundo. Será levado, na próxima semana, para instalações da Boeing na Califórnia, até que um comprador seja encontrado, disse o ministro das Finanças, Carlos Urzua.