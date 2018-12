05 Dezembro 2018 às 12:07 Facebook

Poucos conheciam Sully, o labrador que acompanhou George H. W. Bush até ao dia da sua morte. Há seis meses que o animal vivia com o antigo presidente dos EUA. O animal foi fotografado ao lado do caixão do antigo presidente dos EUA e rapidamente emocionou as redes sociais. O cão foi mesmo levado para o Capitólio para as cerimónias oficiais do funeral. Agora, vai ajudar outros antigos combatentes.