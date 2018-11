10 Novembro 2018 às 13:09 Facebook

A tumba de Khufu-Imhat, em Sacará, perto de Gizé está a ser intervencionada. É a oportunidade para alguns dos tesouros do Antigo Egito serem vistos à luz do dia. Nesta tumba, foram encontradas dezenas de múmias de gatos, ao lado de 100 estátuas douradas em honra deste animal. No mesmo local, também estava uma estátua de bronze dedicada à deusa dos gatos, Bastet.