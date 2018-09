O "paraíso" chegou ao fim. Cem elefantes mortos a tiro em África

21 Setembro 2018 às 10:19 Facebook

A Elefantes sem Fronteiras, uma ONG que defende os elefantes em África, foi confrontada com o terror depois de encontrar as carcaças de quase 100 animais na zona de Mababe, no Botswana. A terrível descoberta foi feita durante um recenseamento aereo e é mais um sinal de alarme sobre a vida animal naquele continente.

Os caçadores furtivos serão os principais responsáveis pela morte de tantos animais. "Este é o pior episódio de caça furtiva em África de que alguma vez tive conhecimento", disse, à AFP, Mike Chase, que pertence à Elefantes sem Fronteiras.

De acordo com O ativista, os animais foram mortos com "balas de grande calibre" perto de pontos de água na reconhecida reserva do Delta do Okavango, no norte do Botswana, por muitos considerado o "paraíso dos elefantes".